Wechselhaftes Wetter zum Ferienende im Südwesten

Zum Ende der Sommerferien müssen sich die Menschen im Südwesten auf ein wechselhaftes und frühherbstliches Wetter einstellen. Heute gibt es zunächst viele Wolken und es kann regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Später könne auch die Sonne durchkommen. Die Temperaturen erreichen demnach bis zu 15 Grad Celsius im Bergland und bis zu 22 Grad am Oberrhein, wie ein DWD-Meteorologe berichtete. Auf Schwarzwaldgipfeln kann es mitunter stürmisch wehen.

Kein Trendwechsel zum Wochenende

Für den Samstag erwarten die Wetterforscher kaum eine Änderung. Es können Schauer durchziehen, der Himmel zeigt sich demnach häufig bewölkt. Die Temperaturen dürften laut Vorhersage auf bis zu 22 Grad klettern.

In der Nacht zum Sonntag könne es mancherorts kräftigen Regen geben, sagte der Wetterexperte vom DWD. Tagsüber werden dann mehr Wolken als Sonne erwartet. Die Höchstwerte sollen dann wieder bei bis zu 22 Grad liegen.

Auch zum Schulstart am Montag, wenn Hunderttausende Schülerinnen und Schüler zurück in die Klassenzimmer kehren, wird dem Meteorologen zufolge ein unbeständiges Wetter erwartet.