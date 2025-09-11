Brandursache bei Möbelhaus bleibt ungeklärt

Nach einem Großfeuer mit Millionenschaden bei einem Möbelhaus in Gaggenau hat die Staatsanwaltschaft Baden-Baden die Ermittlungen eingestellt. Eine konkrete Brandursache habe nicht festgestellt werden können, teilte die Anklagebehörde mit. Auch ein erster Verdacht gegen einen Lastwagenfahrer, dessen Lkw samt Anhänger ebenfalls ausbrannte, hatte sich nicht erhärtet.

Der Brand im Landkreis Rastatt war Ende April zuerst außerhalb des Gebäudes ausgebrochen - da; wo auch der Lastwagen geparkt hatte. Wo genau das Feuer entstand, konnte der Brandsachverständige jedoch nicht herausfinden. Als Ursache komme sowohl ein technischer Defekt als auch menschliches Handeln infrage. Zeugenaussagen hatten die Ermittlungen nicht weitergebracht.

Durch das Feuer waren neben dem Lastwagen auch Waren zerstört worden, das Dach des Möbelhauses stürzte ein. Verletzt worden war niemand.