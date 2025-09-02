Icon Menü
Dachstuhlbrand: Feuerwehr evakuiert zwei Wohngebäude

Mitten in der Nacht fängt der Dachstuhl eines Wohngebäudes Feuer. Die Bewohner müssen das Haus verlassen. Doch auch das Nachbargebäude ist betroffen.
Von dpa
    Die Feuerwehr löschte den Dachstuhlbrand in Esslingen. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr löschte den Dachstuhlbrand in Esslingen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Brand eines Dachstuhls in Esslingen sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Dachstuhl sei in der Nacht aus bisher unbekannten Gründen in Brand geraten, teilte die Polizei mit.

    Die Feuerwehr evakuierte die Bewohner des brennenden Hauses und die des Nachbargebäudes. Die zwei Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei soll die Schadenshöhe ein mittlerer bis hoher sechsstelliger Betrag sein.

