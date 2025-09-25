Icon Menü
Feuer in Wohnhaus: Geschätzt 500.000 Euro Sachschaden nach Dachstuhlbrand

Die Bewohner verlassen das Haus rechtzeitig. Zurückkehren können sie jetzt aber nicht mehr.
Von dpa
    Bei einem Brand in Aichtal ist ein hoher Sachschaden entstanden (Symbolbild)
    Bei einem Brand in Aichtal ist ein hoher Sachschaden entstanden (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Aichtal (Kreis Esslingen) ist ein Schaden in Höhe von geschätzt 500.000 Euro entstanden. Zeugen hatten Flammen gemeldet, die aus dem Dachstuhl des frei stehenden Hauses stoßen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Brand ist das Haus unbewohnbar. Verletzt wurde niemand: Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Sie konnten bei Familienangehörigen unterkommen. Ein technischer Defekt im Bereich eines Kaminofens könnte ersten Ermittlungen nach das Feuer am Morgen ausgelöst haben.

