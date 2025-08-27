Icon Menü
Feuer: Leiche nach Wohnmobil-Brand an der A81 entdeckt

Feuer

Leiche nach Wohnmobil-Brand an der A81 entdeckt

Rätsel nach Wohnmobil-Brand: Wer ist der Verstorbene, und wie kam es zum Feuer? Auch ein verbranntes Tier wurde im Fahrzeug gefunden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Feuerwehrleute löschen den Brand. (Symbolbild)
    Feuerwehrleute löschen den Brand. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein Mensch ist beim Brand eines Wohnmobils auf einem Parkplatz an der Autobahn 81 ums Leben gekommen. Die Feuerwehr löschte das Feuer bei Zimmern ob Rottweil (Kreis Rottweil) am Dienstagnachmittag und entdeckte laut Polizei im Inneren des Fahrzeugs einen Leichnam.

    Die Identität des verstorbenen Menschen stand zunächst nicht zweifelsfrei fest. Auch die Hintergründe des Brandes waren laut einem Polizeisprecher unklar.

    Im Wohnmobil befand sich zudem ein verbranntes Tier. Der Sprecher konnte nicht sagen, um was für ein Tier es sich handelte, da es bis zur Unkenntlichkeit verbrannt gewesen sei. Die Ermittlungen dauerten an.

