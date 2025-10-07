Nach Brand in Wohnhaus: Mann stirbt im Krankenhaus

Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Tübingen ist ein Mann im Krankenhaus gestorben. Der 65-Jährige wurde bei dem Feuer vor circa einer Woche aus dem Dachgeschoss gerettet und mit schweren Brandverletzungen in das Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Dort starb er am Montag.

Bei dem Brand erlitten drei weitere Menschen Rauchvergiftungen. Die Feuerwehr rückte mit einer Drehleiter an, um die Personen aus dem Mehrfamilienhaus zu retten. Die Brandursache ist nach wie vor unklar. Neun Wohnungen waren nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar.