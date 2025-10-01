Brand am Flughafen Stuttgart - Keine Flüge am Abend

Der Flughafen Stuttgart hat wegen eines Feuers seinen Betrieb am Abend vorübergehend unterbrochen. In einem Betriebsgebäude sei es zu einem Kabelbrand gekommen, teilte der Flughafenbetreiber mit. «Nach derzeitigem Stand finden heute keine Abflüge mehr statt.» Der Flugbetrieb sei gestört, heißt es auf der Homepage.

Wie lange es zu Beeinträchtigungen komme, sei noch nicht abzuschätzen. Reisende wurden gebeten, sich an ihre Airlines zu wenden. Noch unklar war das Ausmaß der Schäden.