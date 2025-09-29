Bewohner bei Brand in Mehrfamilienhaus schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Tübingen sind vier Menschen verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Ein 65-Jähriger sei aus dem Dachgeschoss gerettet und mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Drei weitere Menschen kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei mussten sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner das Haus verlassen, einige rettete die Feuerwehr über eine Drehleiter. Wann sie in ihre Wohnungen zurückkehren können, war in der Nacht noch unklar. Neun Wohnungen seien nicht mehr bewohnbar. Wo die Betroffenen unterkamen, konnte die Polizei nicht sagen.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren demnach mit rund 100 Kräften im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten könnten sich der Polizei zufolge noch bis in die frühen Morgenstunden ziehen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Durch das Feuer sei ein Schaden in Höhe von rund 150.000 Euro am und im Gebäude entstanden.