Textildiscounter in Flammen

Ein Kaufhaus ist in Malsch (Landkreis Karlsruhe) in Brand geraten - Feuerwehr und Polizei waren im Großeinsatz. Der Dachstuhl des Textildiscounters habe zeitweise komplett in Flammen gestanden, sagte ein Polizeisprecher.

Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Schadenshöhe und Brandursache waren zunächst unklar.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kollegen im Einsatz und konnte verhindern, dass die Flammen auf umliegende Gebäude übergriffen. Die Löscharbeiten dauerten gut eineinhalb Stunden und durch sie kam es auch zu Verkehrsproblemen rund um den Brandort.