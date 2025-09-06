Icon Menü
Feuerwehreinsatz: Wohnung brennt - Schaden etwa 100.000 Euro

Feuerwehreinsatz

Wohnung brennt - Schaden etwa 100.000 Euro

In einer Wohnung brennt es. Menschen sind keine anwesend, dafür aber zwei Katzen. Bei der Rettung der Katzen riskieren die Feuerwehrleute Kratzer und Bisse.
Von dpa
    •
    •
    •
    Drei Feuerwehrleute wurden verletzt. (Symbolbild)
    Drei Feuerwehrleute wurden verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Feuer in einer Wohnung in Wernau (Kreis Esslingen) ist ein geschätzter Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Feuerwehrleute retteten zwei Katzen aus der Wohnung und wurden dabei durch Kratzer und Bisse leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

    Am Freitag habe der Rauchmelder der Wohnung ausgelöst. Zu dem Zeitpunkt sei niemand in der Wohnung gewesen, hieß es. Die Feuerwehrleute verschafften sich Zutritt zur Wohnung und löschten das Feuer. Die anderen Hausbewohnerinnen und Hausbewohner durften nach der Belüftung des Gebäudes zurück in ihre Wohnungen. Zwei der von den Katzen Verletzten begaben sich ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Feuers.

