Tote bei Dachgeschossbrand - 500.000 Euro Schaden

Eine 81-jährige Frau ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ums Leben gekommen. Sie habe schwere Brandverletzungen erlitten und sei trotz umgehend eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen gestorben, teilte die Polizei am Morgen mit. Die restlichen Bewohner konnten das Haus demnach noch selbst und unverletzt verlassen.

Der Brand sei im Dachgeschoss ausgebrochen. Dabei ist den Angaben zufolge ein Schaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Am Morgen waren den Angaben zufolge die Nachlöscharbeiten noch im Gange. Das Mehrfamilienhaus war zunächst nicht mehr bewohnbar.