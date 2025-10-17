Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Bundesliga: Frankfurts Kristensen gegen Freiburg vor Startelf-Rückkehr

Fußball-Bundesliga

Frankfurts Kristensen gegen Freiburg vor Startelf-Rückkehr

Eintracht Frankfurts Defensive wirkt in dieser Saison bislang extrem verunsichert. Da könnte eine Rückkehr von Abwehrspieler Rasmus Kristensen gegen Freiburg genau zum richtigen Zeitpunkt kommen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eintracht-Coach Dino Toppmöller (l) kann am Sonntag wohl wieder auf Rasmus Kristensen (r) setzen. (Archivbild)
    Eintracht-Coach Dino Toppmöller (l) kann am Sonntag wohl wieder auf Rasmus Kristensen (r) setzen. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa

    Eintracht Frankfurts Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen steht nach seiner überstandenen Muskelverletzung vor der Rückkehr in die Mannschaft. «Er ist ein Startelf-Kandidat», sagte Eintracht-Coach Dino Toppmöller vor dem Auswärtsspiel am siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

    Kristensen könnte damit auch wieder die zuletzt extrem wacklige Defensive der Frankfurter stabilisieren. Die Eintracht kassierte in dieser Bundesliga-Saison 16 Gegentore und damit so viele wie keine andere Mannschaft bis zu diesem Spieltag. Außerdem spielten die Hessen seit acht Pflichtbegegnungen nicht mehr zu null.

    Man habe das Thema «Mentalität im Verteidigen» während des Länderspielfensters angesprochen, erklärte Toppmöller. Man müsse versuchen, «mehr Schärfe» in die Zweikämpfe zu bekommen. «Am Ende geht es ja genau darum, dass du deinen Zweikampf gewinnst und dann erst in einen sauberen Flow nach vorne kommst, um dann auch Fußball zu spielen», sagte der Eintracht-Trainer.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden