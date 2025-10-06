Fußverletzung: Stuttgart wohl länger ohne Demirovic

Der VfB Stuttgart muss voraussichtlich für längere Zeit auf Stürmer Ermedin Demirovic verzichten. Bei dem 27-Jährigen wurde eine beginnende Fraktur der Fußwurzel diagnostiziert, wie der Fußball-Bundesligist einen Tag nach seinem 1:0 (0:0)-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim mitteilte.

Demirovic könne bis auf weiteres nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. Nähere Details nannte der VfB nicht. Der bosnische Nationalstürmer dürfte den Schwaben aber mehrere Wochen fehlen.

Schon fünf Pflichtspieltore in dieser Saison

Nach dem Wechsel von Shootingstar Nick Woltemade zu Newcastle United und der Verletzung von Deniz Undav war Demirovic zuletzt die zentrale Figur in der Offensive des DFB-Pokalsiegers. Fünf Pflichtspieltore stehen in dieser Saison bislang für ihn zu Buche.

In der Bundesliga ist der Tabellenvierte aus Stuttgart nach der Länderspielpause am 18. Oktober beim VfL Wolfsburg zu Gast.