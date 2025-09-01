Kurz vor Ende der Wechselfrist: VfB findet Millot-Ersatz

DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart ist nach dem Rekordabgang von Nick Woltemade zu Newcastle United und der Verletzung von Deniz Undav auf dem Transfermarkt ein weiteres Mal fündig geworden. Von Leicester City kommt auf Leihbasis bis Saisonende der marokkanische Nationalspieler Bilal El Khannouss, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

«Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der in der Offensive vor allem im Zentrum, aber auch auf der Außenbahn seine Stärken ausspielen wird», sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth über den 21-Jährigen. «Er ist dribbelstark, schnell und verfügt über ein gutes Passspiel – damit erhöht er die Variabilität unseres Angriffsspiels.»

Bronze-Gewinner von Paris

El Khannouss, der sich im offensiven Mittelfeld am wohlsten fühlt, absolvierte in dieser Saison bislang drei Pflichtspiele für Leicester und bereitete dabei zwei Treffer vor. 2024 gewann er mit Marokkos Auswahl Bronze bei den Olympischen Spielen in Paris. Er dürfte vor allem als Ersatz für Enzo Millot eingeplant sein, der für 30 Millionen Euro vom VfB nach Saudi-Arabien zu Al-Ahli gewechselt ist.

Woltemade verließ die Stuttgarter für bis zu 90 Millionen Euro in Richtung Newcastle. Damit löste der 23 Jahre alte Nationalspieler den 2019 zum FC Bayern gewechselten Benjamin Pavard als teuersten VfB-Abgang ab.

Undav, der nicht für die bevorstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft in der Slowakei und gegen Nordirland nominiert wurde, verletzte sich beim 1:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag am Knie. Er wird womöglich mehrere Wochen fehlen.