SC Freiburg empfängt VfB, Heidenheim trifft auf Dortmund

Brisanz im Landesduell: Der badische SC Freiburg spielt gegen den schwäbischen VfB Stuttgart. Der 1. FC Heidenheim misst sich mit einem Königsklassen-Teilnehmer, Hoffenheim tritt in der Hauptstadt an.
    Beim Spiel des SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart geht es auch um die Vorherrschaft in Baden-Württemberg. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Der SC Freiburg empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Baden-Württemberg-Duell der Fußball-Bundesliga den VfB Stuttgart. Die Gastgeber aus Südbaden hoffen nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt auf die ersten Punkte, der DFB-Pokalsieger aus dem schwäbischen Landesteil möchte mit einem Sieg ins obere Tabellendrittel vorrücken.

    Auch der 1. FC Heidenheim ist in der neuen Spielzeit noch ohne Punkt und trifft im Heimspiel auf den Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund. Die TSG Hoffenheim spielt bei Union Berlin und strebt in der Hauptstadt den zweiten Auswärtssieg an. Beide Partien finden ebenfalls am Samstag (15.30 Uhr/Sky) statt.

