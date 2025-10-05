Icon Menü
Fußball-Bundesliga: Schwaben-Duell in Stuttgart - Freiburg beim Schlusslicht

Fußball-Bundesliga

Schwaben-Duell in Stuttgart - Freiburg beim Schlusslicht

Der VfB Stuttgart empfängt den 1. FC Heidenheim. Auch der SC Freiburg ist drei Tage nach seinem Europapokal-Auftritt wieder im Einsatz - bei krisengeschüttelten Gladbachern.
Von dpa
    •
    •
    •
    Der VfB und Trainer Sebastian Hoeneß treten am Sonntag gegen Heidenheim an. (Archivbild)
    Der VfB und Trainer Sebastian Hoeneß treten am Sonntag gegen Heidenheim an. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa

    Nach ihren Europa-League-Auftritten unter der Woche schließen der VfB Stuttgart und der SC Freiburg heute den 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga ab. Der VfB bekommt es im Schwaben-Duell ab 15.30 Uhr mit dem 1. FC Heidenheim zu tun, der mit dem 2:1 gegen den FC Augsburg vor einer Woche seinen ersten Liga-Sieg in dieser Saison gefeiert hat.

    Die Freiburger treten um 19.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach an. Die Borussia erwischte einen miserablen Start in die neue Saison. Ex-Trainer Gerardo Seoane und Sportchef Roland Virkus sind bereits weg. In der Tabelle liegen die Gladbacher mit gerade mal zwei Punkten auf dem letzten Platz.

