Fußball-Bundesliga: Vagnoman verlängert seinen Vertrag beim VfB Stuttgart

Fußball-Bundesliga

Vagnoman verlängert seinen Vertrag beim VfB Stuttgart

Vom Wechselkandidat zur Vertragsverlängerung: Der Kampfgeist von Josha Vagnoman hat sich ausgezahlt.
    Josha
    Josha Foto: Markus Lenhardt/dpa

    Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den ursprünglich 2026 auslaufenden Vertrag mit Außenverteidiger Josha Vagnoman verlängert. Das neue Arbeitspapier endet am 30. Juni 2028, wie die Schwaben einen Tag nach dem 1:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach mitteilten.

    «Josha ist mit dem VfB in den vergangenen Jahren einen besonderen Weg gegangen, der uns gemeinsam von der Relegation über die Vizemeisterschaft bis zum DFB-Pokalsieg geführt hat», sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. «Er kann neben seiner angestammten Position auf der rechten Außenbahn auch auf der linken Seite eingesetzt werden, das macht ihn, zusätzlich zu seinen fußballerischen Fähigkeiten, zu einem wertvollen Bestandteil unseres Kaders.»

    Dabei zählte der 24-Jährige zuletzt noch zu den Wechselkandidaten. In der Vorbereitung kämpfte er sich jedoch zurück in die Startelf. In den bisherigen Liga-Spielen bei Union Berlin (1:2) und gegen Gladbach (1:0) durfte Vagnoman, der im Sommer 2022 für 4,5 Millionen Euro vom Hamburger SV nach Stuttgart gekommen war, von Beginn an ran.

