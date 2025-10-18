Icon Menü
Fußball-Bundesliga: VfB in Wolfsburg - Freiburg fordert die Eintracht

Fußball-Bundesliga

VfB in Wolfsburg - Freiburg fordert die Eintracht

Nach der Länderspiel-Pause ist wieder Bundesliga-Zeit. Stuttgart und Hoffenheim treten auswärts an, Freiburg und Heidenheim empfangen Traditionsvereine.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Freiburg und Trainer Julian Schuster treffen am Sonntag auf Frankfurt. (Archivbild)
    Freiburg und Trainer Julian Schuster treffen am Sonntag auf Frankfurt. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa

    Der VfB Stuttgart will sich weiter in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga etablieren, der SC Freiburg seine starke Serie fortsetzen. Die viertplatzierten Schwaben treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim kriselnden VfL Wolfsburg an, die seit sechs Pflichtspielen ungeschlagenen Badener empfangen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) Eintracht Frankfurt.

    Der 1. FC Heidenheim hofft gegen den SV Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) derweil auf den zweiten Liga-Sieg in dieser Saison und einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Die TSG 1899 Hoffenheim ist zum Abschluss des siebten Spieltags am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC St. Pauli zu Gast.

