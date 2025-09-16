Icon Menü
Fußball: Nach Foul gegen Nmecha: Siwsiwadse für drei Spiele gesperrt

Fußball

Nach Foul gegen Nmecha: Siwsiwadse für drei Spiele gesperrt

Mit seinem harten Einsteigen gegen Dortmunds Nmecha leitet Torjäger Budu Siwsiwadse die Niederlage des 1. FC Heidenheim ein. Nun muss er bis Mitte Oktober zuschauen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Für drei Spiele gesperrt: Budu Siwsiwadse
    Für drei Spiele gesperrt: Budu Siwsiwadse Foto: Harry Langer/dpa

    Der in der Fußball-Bundesliga noch sieglose 1. FC Heidenheim muss drei Spiele ohne Stürmer Budu Siwsiwadse auskommen. Der georgische Nationalspieler wird nach seinem Foul an Gegenspieler Felix Nmecha von Borussia Dortmund aufgrund einer Sperre in den Spielen beim Hamburger SV, gegen den FC Augsburg und beim VfB Stuttgart fehlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes sprach dieses Strafmaß aus.

    Siwsiwadse hatte nach 22 Minuten die Rote Karte gesehen. Die Partie gegen den BVB verlor der Tabellenletzte Heidenheim mit 0:2.

