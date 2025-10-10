DFB-Team mit Woltemade und Kimmich rechts

Nick Woltemade steht nach seinem grippalen Infekt in der Startelf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg. Bundestrainer Julian Nagelsmann bietet zudem am Abend in Sinsheim Kapitän Joshua Kimmich wieder mal auf der rechten Seite auf.

Im zentralen Mittelfeld spielen dessen Bayern-Kollegen Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic. Nagelsmann setzt insgesamt auf die formstarken Profis aus München. Auch Jonathan Tah und Serge Gnabry kommen von Anfang an zum Einsatz. In der Abwehr feiert der Dortmunder Nico Schlotterbeck nach einer langwierigen Knieverletzung sein DFB-Comeback.

Der 23 Jahre alte Woltemade konnte wegen eines grippalen Infektes in dieser Woche nur das Abschlusstraining am Donnerstag bestreiten. Nach mehreren Toren für seinen neuen Verein Newcastle United in England will der frühere Stuttgarter im fünften DFB-Einsatz jetzt auch sein erstes Länderspieltor bejubeln.

Die deutsche Startelf:

Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Goretzka, Pavlovic - Gnabry, Wirtz, Adeyemi - Woltemade