Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Gewässer: Wasserentnahmeverbot im Enzkreis vorzeitig aufgehoben

Gewässer

Wasserentnahmeverbot im Enzkreis vorzeitig aufgehoben

Die Trockenheit im Sommer ließ die Wasserstände sinken. Deshalb war es im Enzkreis verboten, Wasser aus Flüssen und Bächen zu entnehmen. Doch jetzt hat sich die Lage entspannt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Jetzt ist die Wasserentnahme im Enzkreis wieder möglich. (Symbolbild)
    Jetzt ist die Wasserentnahme im Enzkreis wieder möglich. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

    Das seit Ende Juli geltende Wasserentnahmeverbot aus oberirdischen Gewässern im Enzkreis ist vorzeitig aufgehoben worden. Durch Regen und gesunkene Temperaturen hat sich der Wasserstand im Kreis stabilisiert, wie das Landratsamt Enzkreis mitteilte.

    Im Sommer führten die Behörden das Verbot ein, um negative Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere durch die niedrigen Wasserstände zu vermeiden. Diese Gefahr bestehe demnach jetzt nicht mehr. Die Bürger können nun in geringen Mengen wieder Wasser entnehmen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden