Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Gewaltprävention: Bundespolizei stockt am Wochenende in Bahnhöfen auf

Gewaltprävention

Bundespolizei stockt am Wochenende in Bahnhöfen auf

Mehr Bundespolizisten zeigen am Wochenende an den Hauptbahnhöfen in Heidelberg und Stuttgart Präsenz. Ziel ist es, Gewaltdelikten vorzubeugen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Bundespolizei ist am Wochenende verstärkt im Einsatz (Symbolbild)
    Die Bundespolizei ist am Wochenende verstärkt im Einsatz (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    An den Hauptbahnhöfen Heidelberg und Stuttgart sind von Freitag bis Sonntag mehr Bundespolizisten unterwegs. Es geht um die Prävention gegen Gewaltdelikte, wie die Bundespolizeidirektion Stuttgart auf Anfrage mitteilte.

    Bundesweit werde die Präsenz an 36 Bahnhöfen erhöht. Die Zahl und Intensität der Gewaltdelikte an Bahnanlagen sei weiterhin hoch, erklärte das Bundespolizeipräsidium in einer Mitteilung. Häufig würden Messer und andere gefährliche Gegenstände eingesetzt.

    Die Maßnahmen am Wochenende seien eng mit den Polizeien der Länder und der DB AG abgestimmt. Welche konkreten Maßnahmen anfallen, blieb allerdings unklar.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden