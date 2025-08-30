Icon Menü
Gewalttat: 78-Jährige lebensgefährlich verletzt: Ex-Mann in Haft

Gewalttat

78-Jährige lebensgefährlich verletzt: Ex-Mann in Haft

Ein 78-Jähriger soll seine gleichaltrige Ex-Frau in Lorch mit einem unbekannten Gegenstand attackiert haben. Die Frau ist in Lebensgefahr.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen der Tat. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen der Tat. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Weil er seine Ex-Frau in Lorch (Ostalbkreis) mit einem Gegenstand lebensgefährlich verletzt haben soll, sitzt ein 78-Jähriger in Haft. Die ebenfalls 78 Jahre alte Frau ist im Krankenhaus und nach wie vor in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher sagte. Um welchen Gegenstand es sich handelt, sagte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Dem Mann wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

    Die Tat fand laut Polizei am Freitagmittag in einer Wohnung statt. Einen Tag später erging Haftbefehl gegen den 78-Jährigen und er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

