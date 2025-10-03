Mann mit Messer schwer verletzt - 18-Jähriger in U-Haft

Ein 18-Jähriger soll einen Mann in Esslingen mit einem Messer schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Täter kam in Untersuchungshaft. Zuvor soll er einen Hund, mit dem das Opfer und ein Zeuge unterwegs waren, getreten haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Dadurch entwickelte sich am Donnerstagabend ein Streit, in dessen Folge der 18-Jährige das Messer eingesetzt haben soll. Der 35 Jahre alte Verletzte kam in ein Krankenhaus. Die Beamten nahmen den Verdächtigen vor Ort widerstandslos fest. Das mutmaßliche Tatmesser wurde sichergestellt. Am nächsten Tag kam der 18-Jährige in Haft.