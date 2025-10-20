Mann aus dem Bodenseekreis ist jetzt Lotto-Millionär

Exakt eine Million Euro hat ein Mann aus dem Bodenseekreis beim Lottospielen gewonnen. Um wen es sich bei dem Neu-Millionär handelt, ist der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg zufolge bereits bekannt. Der Glückspilz hat demnach seine Tipps online abgegeben.

Der Mann hat bei der sogenannten Zusatzlotterie Sieger-Chance der Glücksspirale mitgespielt und bei der Ziehung am Samstag abgeräumt. Laut Toto-Lotto GmbH ist er bereits der vierte Millionengewinner in Baden-Württemberg im Oktober.