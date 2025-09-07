Defekter Adapter für Chloraustritt in Freibad verantwortlich

Ein Defekt beim Wechseln einer Gasflasche ist ersten Ermittlungen nach die Ursache für einen Chloraustritt im Freibad in Wernau im Kreis Esslingen gewesen. Ein Adapter sei defekt gewesen, teilte die Polizei mit. Das Bad war am Samstagvormittag wegen Überprüfungen für etwa zwei Stunden geschlossen worden.

Als das Gas austrat, waren laut Polizei keine Badegäste anwesend. Nur sechs Mitarbeitende der Stadt hielten sich im Freibad auf. Es wurde niemand verletzt.

Nach Polizeiangaben trat das Chlor in einem Betriebsraum aus, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich war. Eine Gefahr habe nicht bestanden.

Insgesamt waren 85 Feuerwehrleute und 15 Kräfte vom Rettungsdienst im Einsatz. Die Polizei sperrte die Straße am Freibad ab. Als das Bad gegen Mittag wieder geöffnet wurde, gab die Polizei die Straße frei.