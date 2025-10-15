Auch Häfner fällt aus: Stuttgarter Handballer mit Handbruch

Dem Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart bleibt das Verletzungspech treu. Der Spielmacher Max Häfner habe sich am Sonntag bei der 30:32-Niederlage beim TBV Lemgo Lippe die linke Mittelhand gebrochen, teilte der Tabellen-15. mit. Der 29-Jährige werde mehrere Wochen ausfallen.

Trainer hofft für Spiel gegen Berlin auf zwei Rückkehrer

Zuletzt hatte sich zudem Rückraumspieler Jonas Truchanovičius das Kreuzband gerissen und fehlt dem Team von Trainer Misha Kaufmann auf unbestimmte Zeit. Der ebenfalls im Rückraum spielende Lenny Rubin muss weiterhin wegen einer Verletzung am Fußgelenk pausieren, Kreisläufer Samuel Röthlisberger fällt nach einer Daumenoperation ebenfalls noch einige Wochen aus.

Ein Einsatz der angeschlagenen Antonio Serradilla und Daniel Rebmann im Heimspiel am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) gegen die Füchse Berlin ist noch fraglich.