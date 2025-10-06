Erneuter Kreuzbandriss bei Stuttgarts Truchanovičius

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart muss monatelang auf Jonas Truchanovičius verzichten. Der litauische Rückraumspieler hat bei der 29:31-Niederlage gegen die MT Melsungen am Sonntag einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten, wie die Schwaben mitteilten.

Truchanovičius hatte in seiner Karriere bereits mehrfach mit Knieproblemen zu kämpfen und sich im September 2023 schon einmal dieselbe Verletzung zugezogen. «Diese Nachricht trifft uns alle hart», sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. Die Diagnose sei «unglaublich bitter». Der 32-Jährige sei sportlich und menschlich ein wichtiger Teil des Teams.