Kontrolle eskaliert – 88-Jährige attackiert Polizist

Eine 88 Jahre alte Dame ist während einer Fahrzeugkontrolle im Kreis Schwäbisch Hall auf einen Polizisten losgegangen. Der 86-jährige Ehemann und Fahrer des Autos sei der Polizei am Donnerstagabend in Rot am See aufgefallen. Er fuhr sehr langsam und blieb anschließend mit seinem Wagen mitten auf der Straße stehen. Demnach sei er orientierungslos und verwirrt gewesen, teilte die Polizei mit.

Dass die Beamten den Fahrzeugschlüssel später an sich nehmen wollten, habe der Seniorin offensichtlich nicht gepasst: Sie wehrte sich dagegen und traf einen Polizisten am Kopf, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch versuchte sie seine Kollegin zu treffen, jedoch ohne Erfolg. Verletzt wurde niemand. Dennoch kommt auf die 88-Jährige eine Anzeige zu.