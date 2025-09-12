Kinder beim Wandern verloren - Zeuge bringt sie zurück

Zwei Mütter haben beim Wandern ihre acht Jahre alten Söhne verloren. Ein anderer Wanderer bemerkte die unbegleiteten Kinder und brachte die beiden zurück zu ihren Müttern, wie die Polizei mitteilte. Auf einem Waldweg bei Baden-Baden verloren die Frauen die Kinder kurz aus den Augen. Da sich die Mütter in dem Waldgebiet nicht auskannten, riefen sie die Polizei. Bei der Suche kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Hubschrauberbesatzung entdeckte den Wanderer mit den Kindern. Er wurde zuvor auf die Suchaktion und die beiden Jungen aufmerksam und brachte sie zurück.

