Unbekannte entsorgen krebserregenden Müll auf Grünfläche

Mehrere Müllsäcke mit Asbest haben Unbekannte in einer Grünanlage in Mannheim abgeladen und zurückgelassen. Insgesamt acht sogenannte Big Bags, also große Schüttgutbehälter, seien von einer Zeugin entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Die Ermittler bitten Zeugen, sich zu melden. Asbest ist ein krebserregender Stoff, wie das Umweltbundesamt mitteilt. Seit 1993 ist seine Verwendung und Herstellung in Deutschland verboten.

