In einem Einkaufszentrum: Mann breitet Drogen aus und bedroht Polizisten mit Messer

In einem Einkaufszentrum

Mann breitet Drogen aus und bedroht Polizisten mit Messer

Am helllichten Tag verkauft ein Mann Drogen in einem Einkaufszentrum in Pforzheim. Als die Polizei kommt, eskaliert die Situation.
Von dpa
    Ein Mann soll in Pforzheim ganz offen Drogen verkauft haben (Symbolbild)
    Ein Mann soll in Pforzheim ganz offen Drogen verkauft haben (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein Mann soll in einem Einkaufszentrum in Pforzheim offen Drogen verkauft und anschließend Polizisten mit einem Messer bedroht haben. Die Drogen, darunter eine große Menge Amphetamin und eine Vielzahl an Ecstasy-Tabletten, die später bei dem Mann gefunden wurden, habe der 33-Jährige auf einer Bank ausgebreitet. Dann sei er vom Sicherheitsteam des Einkaufszentrums kontrolliert worden, sagte ein Polizeisprecher.

    Beim Eintreffen von Polizisten habe der Mann ein Messer gezogen und die Beamten bedroht. Die Polizisten zogen ihre Dienstwaffen. Erst nach mehrfacher Aufforderung warf der Verdächtige das Messer weg und konnte festgenommen werden. Nach dem Vorfall am Mittwoch kam der Mann in Haft.

