Industrie: OB: Bosch-Stellenabbau trifft Waiblingen hart

Industrie

OB: Bosch-Stellenabbau trifft Waiblingen hart

Der Stellenabbau bei Bosch trifft Waiblingen mitten ins Herz. Der Oberbürgermeister findet klare Worte.
Von dpa
    •
    •
    •
    Oberbürgermeister Wolf spricht von einem herben Schlag für die Region. (Archivbild)
    Oberbürgermeister Wolf spricht von einem herben Schlag für die Region. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa

    Die geplante Schließung eines Bereichs im Bosch-Werk Waiblingen sorgt in der Stadt für großes Bedauern. Oberbürgermeister Sebastian Wolf (CDU) sprach von einem «herben Schlag für den Wirtschaftsstandort Waiblingen». In Gedanken sei er bei den 560 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die teilweise seit Jahrzehnten für Bosch tätig seien. «An die Konzernspitze habe ich die klare Erwartungshaltung, dass das Unternehmen seiner Verantwortung für die Beschäftigten nachkommt», betonte der Politiker.

    Die Bosch-Konzernleitung hatte zuvor angekündigt, weltweit rund 13.000 weitere Stellen zu streichen. Betroffen sind vor allem deutsche Standorte der Zuliefersparte Mobility. Die Maßnahmen sollen nach Unternehmensangaben bis Ende 2030 abgeschlossen sein.

