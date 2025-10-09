Icon Menü
Kreis Böblingen: Autofahrer übersieht Motorrad – Fahrer im Krankenhaus

Kreis Böblingen

Autofahrer übersieht Motorrad – Fahrer im Krankenhaus

In Sindelfingen will ein Autofahrer von einem Grundstück auf die Straße fahren. Dabei übersieht er einen Motorradfahrer – mit schweren Folgen.
Von dpa
    Die Polizei sperrt die Straße vorübergehend ab. (Symbolbild)
    Die Polizei sperrt die Straße vorübergehend ab. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Sindelfingen (Kreis Böblingen) schwer verletzt worden. Der Autofahrer hatte den 37-Jährigen nach Angaben der Polizei am späten Abend übersehen, als er von einem Grundstück auf die Straße fuhr. Der Motorradfahrer wurde von Rettungskräften versorgt und kam ins Krankenhaus. Die Straße war für rund zwei Stunden voll gesperrt.

