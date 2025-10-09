Autofahrer übersieht Motorrad – Fahrer im Krankenhaus

Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Sindelfingen (Kreis Böblingen) schwer verletzt worden. Der Autofahrer hatte den 37-Jährigen nach Angaben der Polizei am späten Abend übersehen, als er von einem Grundstück auf die Straße fuhr. Der Motorradfahrer wurde von Rettungskräften versorgt und kam ins Krankenhaus. Die Straße war für rund zwei Stunden voll gesperrt.

