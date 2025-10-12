Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Kreis Esslingen: Kabel brennt: Menschen aus Stadthalle evakuiert

Kreis Esslingen

Kabel brennt: Menschen aus Stadthalle evakuiert

600 Gäste müssen plötzlich raus. Ein schmorender Mehrfachstecker unterbricht eine Veranstaltung - ein Fall für die Feuerwehr.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Rund 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (Symbolbild)
    Rund 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Rund 600 Menschen sind wegen eines Kabelbrands aus der Stadthalle in Nürtingen (Kreis Esslingen) evakuiert worden.

    Während einer Veranstaltung dort begann am Samstagabend ein Mehrfachstecker zu schmoren, wie die Polizei mitteilte. Die Halle wurde von etwa 20 Feuerwehrleuten vorsorglich evakuiert, verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr entfernte das beschädigte Kabel, danach durften die Gäste die Halle wieder betreten und die Veranstaltung konnte fortgesetzt werden. Die Polizei ermittelt nun, wie der Brand entstehen konnte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden