Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Kreis Freudenstadt: Überholmanöver endet fatal: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Kreis Freudenstadt

Überholmanöver endet fatal: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Beim Überholen stößt ein Motorrad mit einem Auto zusammen und gerät auf die Gegenfahrbahn. Dort wird ein weiterer Wagen in den Unfall verwickelt - mit verheerenden Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall sein Leben verloren. (Symbolbild)
    Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall sein Leben verloren. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Freudenstadt ums Leben gekommen. Die Maschine des 71-Jährigen war laut Polizei nahe Baiersbronn beim Überholen gegen ein vorausfahrendes Auto gestoßen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort krachte sie frontal in ein entgegenkommendes Auto.

    Der Motorradfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 70.000 Euro.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden