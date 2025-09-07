Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Kreis Konstanz: Campingkocher verursacht Gasexplosion in Wohnung

Kreis Konstanz

Campingkocher verursacht Gasexplosion in Wohnung

Eine Frau bereitet in ihrer Wohnung eine Mahlzeit auf dem Campingkocher zu. Dann kommt es zu einer Gasexplosion. Eine Fensterscheibe zerbricht, Rollladen reißen heraus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Ursache für die Explosion soll ermittelt werden. (Symbolbild)
    Die Ursache für die Explosion soll ermittelt werden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Bei der Benutzung eines Campingkochers in einer Wohnung im Kreis Konstanz ist es zu einer Gasexplosion gekommen. Verletzt wurde bei dem Unglück in Singen am Samstag niemand, wie die Polizei mitteilte.

    Eine 28-jährige Frau hatte auf einem Campingkocher eine Mahlzeit zubereitet, zum Zeitpunkt der Explosion befand sie sich aber laut Polizei nicht im betroffenen Zimmer.

    Durch die Wucht der Explosion zerbrach eine Fensterscheibe, auch Rollladen wurden herausgerissen, wie die Polizei mitteilte. Herabfallende Trümmerteile beschädigten zudem drei Fahrzeuge, die vor dem Mehrfamilienhaus abgestellt waren. Wieso es zur Explosion kam, war vorerst unklar.

    Der Schaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Statik des Gebäudes sei nicht beeinträchtigt worden, hieß es.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden