Bargeld geschmuggelt: Zoll entdeckt zu hohe Summen

Eine Packung Binden voller Bargeld und eine Spürhündin, die Lügen aufdeckt: Beamte des Zolls haben auf der Autobahn 96 bei Sigmarszell am Bodensee zwei Menschen mit zu viel Bargeld erwischt. In beiden Fällen seien Ermittlungen eingeleitet worden und mehrere Tausend Euro Bußgelder fällig geworden, teilte das Hauptzollamt Ulm mit. Beide überschritten die maximal erlaubte Höhe von 10.000 Euro in bar, die bei Grenzübertritten nicht angemeldet werden müssen.

Ende September gab eine 47-Jährige den Angaben nach bei ihrer Kontrolle an, dass sie 18.000 Euro Bargeld versteckt am Körper trug. Doch in ihrer Handtasche fanden die Beamten noch mehr Geld. Insgesamt 13.000 Euro waren in einer Packung Damenbinden versteckt. Weil die 47-Jährige das Geld nicht angemeldet hatte, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Als Sicherheit behielten die Beamten 3.400 Euro des mitgeführten Geldes ein.

Hohes Bußgeld und Ermittlungen drohen

Am Sonntagabend habe ein 35-Jähriger bei seiner Kontrolle auf der A96 auf Nachfrage angegeben, dass er 2.000 Euro mit sich führe. Bargeldspürhündin Bente erschnüffelte dem Hauptzollamt zufolge jedoch, dass der Mann deutlich mehr Geld dabeihatte. Verteilt auf verschiedene Währungen hatte der Mann 14.000 Euro dabei. Auch hier behielten die Zöllner als Sicherheit 3.600 Euro ein. In beiden Fällen wird weiterhin ermittelt.

Das Hauptzollamt Ulm weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass beim Mitführen und Nichtanmelden von mehr als 10.000 Euro in bar über die Verkehrswege hohe Bußgelder drohen. Zudem werden Ermittlungen eingeleitet, wo das Bargeld herkommt. In den vergangenen Monaten stießen die Zollbeamten in elf Fällen auf gesamt etwa 290.000 Euro, wie es hieß. Immer wieder versuchen Menschen Bargeld über den Flughafen in Friedrichshafen über die Grenze zu schmuggeln.