Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Kreis Tübingen: E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Kreis Tübingen

E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist nachts mit seinem E-Scooter auf einer Kreisstraße unterwegs. Als er abbiegen will, kommt es zu einer folgenschweren Kollision.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Rettungsdienst brachte den lebensgefährlich verletzten 37-Jährigen ins Krankenhaus. (Symbolbild)
    Der Rettungsdienst brachte den lebensgefährlich verletzten 37-Jährigen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

    Ein E-Scooter-Fahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im Kreis Tübingen lebensgefährlich verletzt worden. Der 37-Jährige war Polizeiangaben zufolge in der Nacht auf einer Kreisstraße bei Rottenburg am Neckar unterwegs und wollte nach links auf einen landwirtschaftlichen Weg abbiegen. Dabei habe er das entgegenkommende Auto übersehen. Er wurde von dem Wagen erfasst - und dann in ein Krankenhaus gebracht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden