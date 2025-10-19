18-Jähriger sorgt mit Luftpistole für Polizeieinsatz

Weil er eine täuschend echt aussehende Luftpistole bei sich trug, hat ein 18-Jähriger in der Reutlinger Innenstadt für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Der junge Mann behauptete, die sogenannte Softair-Waffe für den Dreh eines Musikvideos dabeigehabt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Auch eine Sturmhaube führte er demnach mit sich.

Der 18-Jährige soll die Softair-Pistole am Samstagabend einer Gruppe von Menschen am Reutlinger Marktplatz gezeigt und sie am Hosenbund getragen haben. Dann ging er laut der Mitteilung in eine nahegelegene Gaststätte. Dort fanden ihn die Beamten, sie kontrollierten und durchsuchten ihn. Der junge Erwachsene erhielt einen Platzverweis. Außerdem werde er angezeigt, hieß es.