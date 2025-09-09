19-Jähriger nach mutmaßlichem Messerangriff in U-Haft

Nachdem ein 19-Jähriger einen Bekannten mit einem Messer am Hals verletzt haben soll, sitzt der junge Mann in Untersuchungshaft. Dem 19-Jährigen werde ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Nach der Tat am Samstag in Tübingen sei der Verdächtige zunächst geflohen. Beamten nahmen ihn einen Tag später bei einem Angehörigen fest.

Der Verdächtige soll das Opfer bei einem Treffen in dessen Wohnung mit einem Pfefferspray attackiert haben. Anschließend griff der junge Mann laut Polizei mit einem Messer an. Sanitäter brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Dieses habe er am selben Tag wieder verlassen, hieß es weiter.

In der Wohnung sei das mutmaßliche Tatmesser sichergestellt worden, so die Polizei. Warum der junge Mann seinen Bekannten angriff, ist nun Teil der Ermittlungen.