Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: 26-Jähriger nach Schüssen in Kiosk in Haft

Kriminalität

26-Jähriger nach Schüssen in Kiosk in Haft

Nach Schüssen auf einen 39-Jährigen in einem Kiosk sitzt ein Tatverdächtiger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen weiter.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Noch in der Nacht sicherte die Polizei Spuren in dem Kiosk. (Archivbild)
    Noch in der Nacht sicherte die Polizei Spuren in dem Kiosk. (Archivbild) Foto: René Priebe/dpa

    Nach den Schüssen auf einen 39-Jährigen in einem Mannheimer Kiosk haben Ermittler bereits zu Wochenbeginn einen Tatverdächtigen festgenommen. Der wegen versuchten Mordes beschuldigte 26-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei berichtete.

    Nähere Angaben zu dem verdächtigen Mann wurden mit Hinweis auf laufende Ermittlungen nicht gemacht. Der 26-Jährige war nach der Tat geflüchtet. Nach der Tat hatte die Polizei mit einer Großfahndung erfolglos die Stadt abgesucht.

    Der 39-Jährige war am vorvergangenen Wochenende durch die Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Der Zustand des Mannes ist den Angaben zufolge nach einer Notoperation stabil.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden