Diebe stehlen kilometerweise Solarkabel

Unbekannte haben von einem Solarpark in Ahorn (Main-Tauber-Kreis) kilometerweise Solarkabel gestohlen. Laut Polizei schnitten die Täter zwischen Mittwoch und Donnerstag den Zaun des Geländes auf und stahlen 50.000 Kilometer Kabel im Wert von 100.000 Euro. Die fälligen Reparaturkosten sind nach Einschätzung der Polizei aber deutlich höher. Mit Solarkabeln wird der in Solarmodulen produzierte Strom an einen Wechselrichter weitergeleitet.

