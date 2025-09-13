Einbrecher sperren Ehepaar ein - Täter noch flüchtig

Von den Einbrechern, die in Stuttgart ein älteres Ehepaar in deren Haus überwältigt und ausgeraubt haben, gibt es noch keine Spur. «Es gibt noch nichts Neues», sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage.

Die drei bis vier unbekannten und maskierten Täter sollen in der Nacht zum Donnerstag die Terrassentür aufgebrochen, den Mann geschlagen und ihn unter Drohung gezwungen haben, einen Tresor zu öffnen.

Danach schlossen sie den Mann mit seiner Frau in einem Raum ein und flüchteten mit der Beute. Laut Polizei erbeuteten die Täter Schmuck, Geld und Wertgegenstände in Millionenhöhe. Das Ehepaar sei Stunden später von der Tochter gefunden worden.