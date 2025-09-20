Icon Menü
Kriminalität: Flaschen und Steine auf Kinder geworfen - Mann in U-Haft

Kriminalität

Flaschen und Steine auf Kinder geworfen - Mann in U-Haft

Aus dem achten Stock wirft ein Mann Glasflaschen auf Kleinkinder. Das bleibt nicht ohne Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei nahm den 55-Jährigen fest, nun befindet er sich in Untersuchungshaft. (Symbolbild)
    Die Polizei nahm den 55-Jährigen fest, nun befindet er sich in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

    Aus dem achten Stock eines Mehrfamilienhauses in Ulm soll ein Mann Flaschen und Steine auf mehrere spielende Kinder geworfen haben. Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags habe ein Richter am Freitag einen Haftbefehl erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nun sei der 55-Jährige in Untersuchungshaft.

    Die vier zwischen zwei und sechs Jahre alten Kinder hatten laut der Mitteilung am Donnerstag vor dem Haus gespielt, als der Mann sie mit Glas- und Plastikflaschen sowie mehreren größeren Steinen beworfen haben soll. Zeugen beobachteten ihn demnach dabei, Beamte nahmen ihn zunächst vorläufig fest.

    Warum der Mann die Gegenstände geworfen hatte, sei Teil der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler bitten Zeugen und Betroffene möglicher vergangener ähnlicher Vorfälle vor Ort, sich zu melden.

