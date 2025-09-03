Icon Menü
Kriminalität

Frau mit Messer bedroht - Eisdielenbesitzer schreitet ein

Ein Mann bedroht vor einer Eisdiele in Winnenden eine Frau mit einem Messer. Der Besitzer schreitet ein und verteidigt die Frau - mit einem ungewöhnlichen Gegenstand.
Von dpa
    Polizeieinsatz vor einer Eisdiele in Winnenden. (Symbolbild)
    Polizeieinsatz vor einer Eisdiele in Winnenden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein Mann hat vor einer Eisdiele in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) eine Frau mit einem Küchenmesser bedroht. Daraufhin habe sich der Besitzer der Eisdiele einen Stuhl genommen und neben die 33-Jährige gestellt, um sie zu verteidigen, teilte die Polizei mit. Der 31-jährige Mann habe sich daraufhin in seine Wohnung in einem Nachbarhaus begeben und sich kurz darauf unbewaffnet und widerstandslos von der Polizei festnehmen lassen. Da sich der Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sei er in eine Spezialklinik eingeliefert worden. Es müsse mit einer Strafanzeige wegen Bedrohung rechnen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

