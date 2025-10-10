Icon Menü
Kriminalität: Frontscheibe von fahrender S-Bahn beschädigt - Bahn hält an

Kriminalität

Frontscheibe von fahrender S-Bahn beschädigt - Bahn hält an

Ein Gegenstand trifft eine S-Bahn in Stuttgart - die Frontscheibe der Bahn wird beschädigt, der Fahrer muss eine Schnellbremsung machen.
Von dpa
    Die Bundespolizei ermittelt nach dem Vorfall in Stuttgart. (Archivbild)
    Die Bundespolizei ermittelt nach dem Vorfall in Stuttgart. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Unbekannte haben in Stuttgart einen Gegenstand auf eine fahrende S-Bahn geworfen, so die Frontscheibe des Zuges beschädigt und die Bahn damit zum Anhalten gezwungen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag auf der Strecke der S-Bahn-Linie 1, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Fahrzeugführer hielt die 70 bis 80 Kilometer pro Stunde fahrende Bahn an, die Täter flüchteten. Die Reisenden konnten den Zug am Bahnhof Vaihingen laut Polizei unverletzt verlassen.

    Ein Gegenstand wurde sichergestellt, der möglicherweise auf die Bahn geworfen wurde. Er wird nun kriminaltechnisch untersucht. Um was es sich dabei handelte, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

