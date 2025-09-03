Gesuchter Dieb erstattet Anzeige - und wird so erwischt

Weil er selbst wegen Diebstahls Anzeige erstatten wollte, ist ein mutmaßlicher und gesuchter Dieb in Freiburg gefasst worden. Dem jungen Mann sei am Hauptbahnhof sein Rucksack geklaut worden, teilte die Polizei mit. Er sei deshalb direkt zur Bundespolizei gegangen und habe dort Anzeige erstatten wollen. «Als Dieb müsste er es eigentlich besser wissen», sagte ein Polizeisprecher und konnte sich das Lachen nicht verkneifen.

Die Beamten bemerkten dabei demnach, dass ein offener Haftbefehl gegen den 24-Jährigen vorlag: Laut der Mitteilung war er selbst im vergangenen Jahr wegen Diebstahls verurteilt worden. Weil er weder die Geldstrafe beglichen, noch die Ersatzfreiheitsstrafe angetreten hatte, hatte ihn die Staatsanwaltschaft zur Fahndung ausgeschrieben.

Auf dem Bundespolizeirevier in Freiburg - laut dem Polizeisprecher etwa fünf Gehminuten vom Bahnhof entfernt - nahmen die Beamten am Dienstag seine Anzeige wegen des gestohlenen Rucksacks noch auf. Dann nahmen sie den jungen Mann fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.