Leiche in Ludwigshafen – viele Details noch unklar

In Ludwigshafen ist in der Nacht auf Samstag eine Leiche gefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittele in dem Fall, sagte eine Polizeisprecherin in Ludwigshafen. Eine Person sei in «polizeiliche Obhut» genommen worden, eine Gefahr für andere Personen habe nicht bestanden. Wie die tote Person im Stadtteil Maudach ums Leben gekommen sei, könne noch nicht gesagt werde. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

