Kriminalität: Leiche in Ludwigshafen – viele Details noch unklar

Kriminalität

Leiche in Ludwigshafen – viele Details noch unklar

Nächtlicher Großeinsatz der Polizei in der zweitgrößten Stadt von Rheinland-Pfalz: Eine tote Person wird gefunden, wie sie ums Leben kam, ist noch nicht bekannt.
Von dpa
    Die Polizei nahm eine Person in Obhut. (Symbolbild)
    Die Polizei nahm eine Person in Obhut. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    In Ludwigshafen ist in der Nacht auf Samstag eine Leiche gefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittele in dem Fall, sagte eine Polizeisprecherin in Ludwigshafen. Eine Person sei in «polizeiliche Obhut» genommen worden, eine Gefahr für andere Personen habe nicht bestanden. Wie die tote Person im Stadtteil Maudach ums Leben gekommen sei, könne noch nicht gesagt werde. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

