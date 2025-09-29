Mädchen prellt Taxifahrer auf dem Heimweg vom Wasen

Ein junges Mädchen hat sich nach seinem Besuch auf dem Cannstatter Volksfest mit dem Taxi nach Hause in den Kreis Göppingen fahren lassen - und den Fahrer geprellt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Betrugs gegen die 13-Jährige.

Das Kind hatte nach bisherigen Erkenntnissen den Taxifahrer am späten Samstagabend nach der mehr als 50 Kilometer langen Fahrt von Stuttgart in Lauterstein anhalten lassen und angegeben, Geld holen zu wollen - kam aber nicht zurück. Der Fahrer rief die Polizei.

Beamte befragten die Anwohner und kamen der mutmaßlichen Schwarzfahrerin auf die Spur. Weil sie bereits schlief und ihre Mutter die Taxirechnung nicht bezahlen konnte, muss der Taxifahrer das Geld nun auf zivilrechtlichem Weg einfordern.